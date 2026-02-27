MotoGP 2026: Aprilia Dipuji, Marco Bezzecchi Pilih Bicara Hati-hati

jpnn.com - Pembalap Marco Bezzecchi memilih meredam ekspektasi tinggi yang mulai mengiringi Aprilia Racing menjelang seri pembuka MotoGP 2026 di Thailand.

Meski Aprilia tampil impresif selama pramusim, Bezzecchi menilai hasil tersebut belum bisa dijadikan tolok ukur mutlak kekuatan sebenarnya di lintasan balap.

Aprilia mencuri perhatian sejak uji coba pramusim di Sepang hingga Buriram.

Kecepatan motor anyar mereka terlihat konsisten, bahkan Bezzecchi mampu mencatatkan waktu tercepat pada sesi tes terakhir di Thailand dengan tunggangan RS-GP26.

Namun, pembalap asal Italia itu menegaskan situasi tes sangat berbeda dengan balapan sesungguhnya.

Banyak faktor yang membuat hasil uji coba tidak selalu mencerminkan peta persaingan ketika lampu start benar-benar padam.

"Secara umum, saya puas dengan motor saya."

"Namun, uji coba pramusim tidak memberi gambaran yang sepenuhnya akurat karena setiap pembalap dan tim menjalankan program yang berbeda-beda," ucap Bezzecchi.