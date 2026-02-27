Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Aprilia Dipuji, Marco Bezzecchi Pilih Bicara Hati-hati

Jumat, 27 Februari 2026 – 08:25 WIB
MotoGP 2026: Aprilia Dipuji, Marco Bezzecchi Pilih Bicara Hati-hati - JPNN.COM
Marco Bezzecchi. Foto: motogp

jpnn.com - Pembalap Marco Bezzecchi memilih meredam ekspektasi tinggi yang mulai mengiringi Aprilia Racing menjelang seri pembuka MotoGP 2026 di Thailand.

Meski Aprilia tampil impresif selama pramusim, Bezzecchi menilai hasil tersebut belum bisa dijadikan tolok ukur mutlak kekuatan sebenarnya di lintasan balap.

Aprilia mencuri perhatian sejak uji coba pramusim di Sepang hingga Buriram.

Baca Juga:

Kecepatan motor anyar mereka terlihat konsisten, bahkan Bezzecchi mampu mencatatkan waktu tercepat pada sesi tes terakhir di Thailand dengan tunggangan RS-GP26.

Namun, pembalap asal Italia itu menegaskan situasi tes sangat berbeda dengan balapan sesungguhnya.

Banyak faktor yang membuat hasil uji coba tidak selalu mencerminkan peta persaingan ketika lampu start benar-benar padam.

Baca Juga:

"Secara umum, saya puas dengan motor saya."

"Namun, uji coba pramusim tidak memberi gambaran yang sepenuhnya akurat karena setiap pembalap dan tim menjalankan program yang berbeda-beda," ucap Bezzecchi.

Motor kencang tak otomatis jadi jaminan. Marco Bezzecchi menjelaskan mengapa hasil tes pramusim bisa menipu jelang seri pembuka MotoGP 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP  Marco Bezzecchi  MotoGP 2026  MotoGP Thailand  Aprilia 
BERITA MOTOGP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp