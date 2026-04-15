Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Aprilia Melaju Kencang, Marc Marquez Bongkar Fakta yang Jarang Disorot

Rabu, 15 April 2026 – 07:34 WIB
Marc Marquez. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - Aprilia tampil menggila di awal MotoGP 2026, tetapi bagi Marc Marquez, ini bukan cerita baru.

Pembalap Ducati itu bahkan sudah membaca potensi tersebut sejak jauh sebelum musim dimulai.

Dalam tiga seri pembuka, Aprilia tampil begitu solid. Marco Bezzecchi menjadi bintang dengan menyapu bersih kemenangan, yang mengantarnya ke posisi teratas klasemen sementara.

Sementara itu, performa Ducati justru belum sesuai harapan.

Marquez yang kini menghuni posisi kelima menjadi wakil terbaik dari pabrikan asal Italia tersebut.

Melihat situasi tersebut, Marquez menegaskan bahwa dominasi Aprilia bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba.

Pembalap asal Spanyol itu merasa tren peningkatan performa tim asal Noale tersebut sudah terbaca sejak sebelumnya.

"Bagi saya tidak mengejutkan. Sejak akhir musim lalu kami sudah melihat arah perkembangan mereka (Aprilia, red)," ucap Marquez.

Dominasi Aprilia di MotoGP 2026 membuat banyak pihak terkejut, tetapi Marc Marquez punya pandangan berbeda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marquez  Marc Marquez  Aprilia  MotoGP  MotoGP 2026 
BERITA MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp