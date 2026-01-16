MotoGP 2026, Aprilia Racing Tonjolkan Simbol Singa Mengaum, Ini Maknanya

Jumat, 16 Januari 2026 – 05:51 WIB

jpnn.com - Aprilia Racing resmi membuka lembaran MotoGP 2026 dengan memperkenalkan livery anyar Aprilia RS-GP26.

Sekilas tampilannya tetap setia pada warna ikonik Aprilia, tetapi kini hadir dengan simbol baru yang langsung mencuri perhatian: singa.

Bukan sekadar ornamen visual, singa tersebut menjadi identitas utama tim sekaligus pernyataan ambisi mereka memasuki musim baru.

Singa yang terpampang di RS-GP26 merepresentasikan Leone Alato, ikon Venesia yang punya keterkaitan historis dan geografis dengan Noale, markas Aprilia.

Lebih dalam lagi, simbol tersebut mencerminkan DNA Aprilia Racing—kekuatan, ketangguhan, keberanian, dan tekad untuk terus bangkit.

Pesan yang ingin disampaikan jelas: Aprilia tak sekadar hadir, tetapi siap menyerang.

Kepercayaan diri itu berangkat dari musim 2025 yang menjadi tonggak terbaik sepanjang sejarah Aprilia di kelas premier.

Pabrikan asal Noale sukses finis sebagai runner-up klasemen konstruktor dengan 418 poin, menembus angka 400 poin untuk pertama kalinya.