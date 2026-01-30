Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Bangkit dari Cedera, Marc Marquez Kembali Menebar Teror

Jumat, 30 Januari 2026 – 06:03 WIB
Marc Marquez. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian menjelang bergulirnya musim MotoGP 2026.

Meski masih membawa bayang-bayang cedera berat, pembalap Spanyol itu dinilai tetap menyimpan potensi besar untuk merepotkan para pesaingnya di lintasan.

Penilaian tersebut datang dari Pedro Acosta.

Pembalap muda KTM itu menilai keberhasilan Marquez bangkit dan kembali berada di level tertinggi membuktikan satu hal, yakni sang juara dunia delapan kali belum kehilangan sentuhan terbaiknya.

Menurut Acosta, pengalaman dan mental baja membuat Marquez tetap berbahaya, bahkan ketika kondisi fisiknya belum sepenuhnya ideal.

"Walaupun kondisinya tidak sepenuhnya ideal karena cedera, Marc (Marquez, red) tetap menjadi sosok yang sangat sulit ditaklukkan di lintasan," ucap Acosta.

Lebih lanjut, Acosta menyadari bahwa persaingan musim ini tidak hanya bertumpu pada satu nama.

Dia menyebut sejumlah pembalap lain juga berpotensi meramaikan perebutan gelar juara dunia.

