MotoGP 2026: Bos Aprilia Racing Buka Kelemahan Marco Bezzecchi

Rabu, 08 April 2026 – 13:32 WIB
Marco Bezzecchi. Foto: motogp

jpnn.com - Performa impresif Marco Bezzecchi di awal musim MotoGP 2026 ternyata belum sepenuhnya memuaskan Aprilia Racing.

Meski tampil dominan dengan memenangi tiga race utama, ada satu aspek yang masih menjadi sorotan tajam.

Pembalap asal Italia itu tampil nyaris tanpa cela saat balapan utama. 

Baca Juga:

Bezzecchi selalu finis terdepan di tiga seri pembuka, yakni Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat.

Rentetan hasil itu mengantarkannya ke posisi teratas klasemen MotoGP 2026 dengan 81 poin.

Namun, cerita berbeda terjadi saat sprint race. Pembalap Italia itu belum mampu menunjukkan performa serupa di sesi balapan singkat yang digelar setiap Sabtu.

Baca Juga:

Dari tiga kesempatan yang ada, Bezzecchi hanya mengamankan satu hasil yang menghasilkan poin, yakni finis keempat di Brasil.

Adapun pada dua seri lainnya, dia gagal menuntaskan lomba.

TAGS   MotoGP  Marco Bezzecchi  MotoGP 2026  Aprilia  massimo rivola 
