JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Crash Horor Alex Marquez Bikin Alex Rins Terguncang di Lintasan

Senin, 18 Mei 2026 – 17:23 WIB
Alex Marquez (nomor 73) saat mengaspal di MotoGP Catalunya 2026. Foto: REUTERS/Nacho Doce.

jpnn.com - Alex Rins mengungkapkan pengalaman menegangkan yang dia alami saat menyaksikan langsung insiden horor yang menimpa Alex Marquez pada MotoGP Catalunya 2026.

Pembalap Yamaha itu mengaku sempat benar-benar terkejut ketika melihat Alex terlibat kecelakaan hebat pada lap ke-12, yang membuat suasana lintasan berubah tegang dalam sekejap.

Insiden tersebut bermula ketika Alex Marquez tidak mampu menghindari motor Pedro Acosta yang melambat akibat dugaan masalah teknis.

Benturan keras membuat motor Alex kehilangan kendali hingga berakhir dengan kerusakan parah.

Situasi makin mengkhawatirkan karena pembalap Gresini Racing itu juga harus menjalani perawatan medis akibat cedera serius, termasuk patah tulang selangka kanan serta cedera pada area vertebra C7.

Rins yang berada di lintasan pada momen tersebut mengaku reaksinya sulit dikendalikan karena melihat langsung kondisi rekan sesama pembalapnya.

"Saat itu saya merasa seperti berhenti bernapas sejenak," ucapnya.

Dia menyebut situasi di dalam pit saat itu sangat sulit karena semua orang berusaha mencerna kejadian yang baru saja terjadi.

Alex Rins mengungkap momen paling menegangkan saat menyaksikan kecelakaan horor Alex Marquez di MotoGP Catalunya 2026

Alex Marquez  Alex Rins  MotoGP  MotoGP Catalunya  MotoGP 2026 
