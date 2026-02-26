MotoGP 2026: Di Balik Keperkasaan Ducati, Marc Marquez Masih Dikejar Trauma Ini

jpnn.com - Menjelang seri pembuka MotoGP 2026 di Buriram, ada satu hal yang mengganggu pikiran pembalap Ducati Marc Marquez.

Bayang-bayang cedera masih membuntuti langkah The Baby Alien.

Situasi ini membuat Marquez belum sepenuhnya merasa tenang meski performanya di atas motor terbilang meyakinkan.

Musim lalu, adaptasi cepat Marquez bersama Desmosedici GP25 menjadikannya salah satu pembalap paling kompetitif.

Namun, dominasi di lintasan ternyata belum sepenuhnya menghapus kekhawatiran lama yang masih menghantui kondisi fisiknya.

"Usia bukan persoalan utama bagi saya. Yang paling berat justru dampak cedera yang membuat segalanya jadi lebih rumit."

Baca Juga: 14 Rekor Gila Menunggu Marc Marquez di MotoGP 2026

"Secara mental, saya masih merasa berada di fase yang sama seperti sebelumnya," ucap rider asal Spanyol itu.

Pembalap berusia 33 tahun itu mengakui cedera yang datang silih berganti memberi dampak besar terhadap pemulihan tubuhnya.