MotoGP 2026: Di Balik Livery Baru VR46, Valentino Rossi Ungkap Target yang Tak Main-Main

Kamis, 15 Januari 2026 – 14:12 WIB

jpnn.com - Pertamina Enduro VR46 Racing Team resmi membuka perjalanan MotoGP 2026 dengan memperkenalkan livery terbaru.

Tim asal Tavullia itu resmi meluncurkan livery MotoGP 2026 di Villa Miani, Roma.

Warna hitam kembali mendominasi desain motor, dipadukan dengan kuning fluoresen yang menjadi identitas kuat VR46.

Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli hadir langsung memperkenalkan motor yang akan mereka tunggangi sepanjang musim.

Desain anyar tersebut sekaligus menandai era Black and Light , konsep visual yang menghidupkan kembali ciri klasik VR46.

Acara peluncuran ini berlangsung di bawah pengawasan langsung Valentino Rossi selaku pemilik tim.

Rossi menegaskan bahwa ambisi tim tidak sekadar berhenti pada tampilan visual motor.

Legenda balap asal Italia itu menyoroti ketatnya persaingan MotoGP sekaligus menekankan pentingnya peningkatan performa secara menyeluruh.