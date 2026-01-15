Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Di Balik Livery Baru VR46, Valentino Rossi Ungkap Target yang Tak Main-Main

Kamis, 15 Januari 2026 – 14:12 WIB
MotoGP 2026: Di Balik Livery Baru VR46, Valentino Rossi Ungkap Target yang Tak Main-Main - JPNN.COM
Valentino Rossi (tengah) bersama dua pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli (kiri) dan Fabio Di Giannantonio (kanan). Foto: VR46.

jpnn.com - Pertamina Enduro VR46 Racing Team resmi membuka perjalanan MotoGP 2026 dengan memperkenalkan livery terbaru.

Tim asal Tavullia itu resmi meluncurkan livery MotoGP 2026 di Villa Miani, Roma.

Warna hitam kembali mendominasi desain motor, dipadukan dengan kuning fluoresen yang menjadi identitas kuat VR46.

Baca Juga:

Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli hadir langsung memperkenalkan motor yang akan mereka tunggangi sepanjang musim.

Desain anyar tersebut sekaligus menandai era Black and Light , konsep visual yang menghidupkan kembali ciri klasik VR46.

Acara peluncuran ini berlangsung di bawah pengawasan langsung Valentino Rossi selaku pemilik tim.

Baca Juga:

Rossi menegaskan bahwa ambisi tim tidak sekadar berhenti pada tampilan visual motor. 

Legenda balap asal Italia itu menyoroti ketatnya persaingan MotoGP sekaligus menekankan pentingnya peningkatan performa secara menyeluruh.

Pertamina Enduro VR46 Racing Team resmi membuka perjalanan MotoGP 2026 dengan memperkenalkan livery terbaru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP  Valentino Rossi  VR46 Racing Team  MotoGP 2026 
BERITA MOTOGP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp