Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Di Balik Nama Besar Marc Marquez, Ducati Ternyata Simpan Masalah Besar

Kamis, 26 Maret 2026 – 05:56 WIB
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: REUTERS/Adriano Machado.

jpnn.com - Dominasi Aprilia di awal MotoGP 2026 mulai memantik reaksi dari kubu Ducati.

Hasil yang belum konsisten dalam dua seri pembuka membuat tim asal Italia itu enggan terus bergantung pada satu nama, yakni Marc Marquez.

Manajer Ducati Davide Tardozzi menilai kondisi ini harus segera dibenahi.

Baca Juga:

Meski Marquez sempat menyumbang hasil positif lewat kemenangan di sprint race MotoGP Brasil, performa para pembalap lain dinilai belum cukup kompetitif untuk bersaing di barisan depan.

"Kondisi fisik Marc memang belum sepenuhnya ideal. Namun, itu bukan alasan karena pembalap Ducati lainnya juga belum mampu tampil maksimal," ujar Tardozzi.

Dia menekankan bahwa tim tidak bisa terus menjadikan Marquez sebagai penutup kekurangan yang ada.

Baca Juga:

Menurutnya, keseimbangan performa antarpembalap menjadi kunci jika Ducati ingin kembali mendominasi.

"Kami tidak bisa terus mengandalkan Marc untuk menutupi kekurangan tim."

Aprilia tampil dominan, Ducati justru tertinggal. Tardozzi ungkap masalah besar di balik performa timnya. Singgung Marc Marquez.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Marquez  MotoGP  Ducati  Marquez  MotoGP 2026 
BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp