Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Di Tengah Performa Moncer, Jorge Martin Makin Dekat Tinggalkan Aprilia?

Kamis, 14 Mei 2026 – 12:30 WIB
MotoGP 2026: Di Tengah Performa Moncer, Jorge Martin Makin Dekat Tinggalkan Aprilia? - JPNN.COM
Jorge Martin. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - Di tengah performa apiknya pada awal MotoGP 2026, spekulasi soal masa depan Jorge Martin bersama Aprilia kembali mencuat.

CEO Aprilia Massimo Rivola mengindikasikan Martin kemungkinan besar tidak akan melanjutkan kebersamaan dengan tim asal Italia tersebut.

Kontrak Martin bersama Aprilia diketahui akan berakhir pada akhir 2026 mendatang.

Baca Juga:

Di tengah performa impresif yang ditunjukkan Martin sepanjang awal musim ini, spekulasi soal kemungkinan bertahan sempat mencuat.

Namun, Rivola menegaskan sang pembalap diyakini sudah mengambil keputusan terkait masa depannya jauh sebelum rumor itu berkembang.

Martin memang tampil menjanjikan dalam lima seri pertama MotoGP 2026. Rider berjuluk Martinator itu sudah mengoleksi satu kemenangan pada balapan utama.

Baca Juga:

Tak hanya itu, dua podium runner up juga membuat namanya terus membayangi Marco Bezzecchi di papan atas klasemen sementara MotoGP 2026.

Saat ini, Martin berada di posisi kedua dengan koleksi 126 poin, hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang duduk di puncak klasemen.

Di tengah performa apiknya pada awal MotoGP 2026, spekulasi soal masa depan Jorge Martin bersama Aprilia kembali mencuat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP  Jorge Martin  Aprilia  MotoGP 2026  massimo rivola 
BERITA MOTOGP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp