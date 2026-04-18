MotoGP 2026: Dominasi Ducati Mulai Retak, Jerez Jadi Penentu Nasib

Sabtu, 18 April 2026 – 06:10 WIB

jpnn.com - MotoGP 2026 menghadirkan dinamika yang berbeda bagi Ducati Lenovo.

Pabrikan asal Italia tersebut tengah menghadapi periode sulit setelah rangkaian hasil kurang maksimal.

Dalam tiga race pertama di Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat, Ducati Lenovo belum mencicipi kemenangan.

Kondisi ini menandai adanya penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dominasi Ducati sejak awal era 2020-an.

Perubahan lanskap persaingan juga tidak bisa dilepaskan dari peningkatan performa Aprilia Racing.

Marco Bezzecchi menjadi salah satu sorotan berkat konsistensinya menyapu bersih tiga kemenangan.

Di tengah tekanan tersebut, perhatian kini tertuju ke seri MotoGP Spanyol 2026 yang akan digelar di Sirkuit Jerez-Angel Nieto pada 26 April mendatang.

Balapan ini dipandang sebagai momentum penting bagi Ducati untuk mencoba mengakhiri periode tanpa kemenangan yang mulai mengganggu stabilitas tim.