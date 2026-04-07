JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Dominasi Ducati Runtuh? Tardozzi Blak-blakan Soal Kehebatan Aprilia

Selasa, 07 April 2026 – 06:17 WIB
Manajer Ducati Davide Tardozzi (kiri) bersama General Manajer Ducati Gigi Dall’Igna. Foto: Instagram/Ducati Corse.

jpnn.com - Awal MotoGP 2026 menghadirkan kejutan besar. Aprilia Racing tampil begitu dominan, sementara Ducati justru belum menunjukkan taji seperti musim-musim sebelumnya.

Tim asal Noale itu sukses mengunci kemenangan beruntun dalam tiga seri pembuka MotoGP 2026.

Marco Bezzecchi menjadi motor utama kesuksesan Aprilia, ditopang konsistensi Jorge Martin yang kerap finis di barisan depan.

Sebaliknya, Ducati masih terseok. Duet Marc Marquez dan Francesco Bagnaia belum mampu berbicara banyak.

Bos Ducati Davide Tardozzi tidak menutup mata dengan kondisi tersebut. 

Dia mengakui Aprilia kini berada selangkah lebih depan berkat peningkatan performa yang signifikan.

"Kalau melihat perbandingan data musim lalu dengan sekarang, peningkatan Aprilia sangat signifikan."

"Mereka mampu memangkas waktu cukup besar, jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan yang kami miliki," jelasnya.

MotoGP  Ducati  Aprilia  MotoGP 2026  Marc Marquez  Marco Bezzecchi 
