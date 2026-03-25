MotoGP 2026

MotoGP 2026: Dua Seri Tanpa Podium, Marc Marquez Akui Ada Masalah di GP26

Rabu, 25 Maret 2026 – 04:52 WIB
Marc Marquez. Foto: Motogp

jpnn.com - Performa Marc Marquez di awal musim MotoGP 2026 belum sesuai harapan.

Pembalap Ducati Lenovo Team itu gagal naik podium dalam dua seri awal yang digelar, yakni di Thailand dan Brasil.

Meski sempat menunjukkan kecepatan dengan menjuarai sprint race di seri Brasil, Marquez belum mampu mempertahankan performa tersebut di balapan utama.

The Baby Alien hanya finis di posisi keempat, sementara pada seri pembuka di Thailand, Marquez bahkan gagal menyentuh garis akhir akibat masalah teknis.

Situasi itu membuat Marquez mulai mengidentifikasi titik lemah motor Ducati GP26 yang digunakannya musim ini.

"Saya kehilangan banyak waktu di awal lomba, terutama di lap pertama. Itu yang paling terasa," ujar Marquez.

Rider asal Spanyol itu mengaku belum sepenuhnya menyatu dengan motor barunya.

Rasa kurang nyaman saat menggeber GP26 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi performanya di lintasan.

TAGS   MotoGP  Marquez  Marc Marquez  MotoGP 2026  Ducati 
