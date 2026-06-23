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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Ducati Ambil Keputusan Besar soal Marc Marquez

Selasa, 23 Juni 2026 – 19:33 WIB
MotoGP 2026: Ducati Ambil Keputusan Besar soal Marc Marquez - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: Loic Venance/AFP

jpnn.com - Marc Marquez mendapatkan kepercayaan besar dari Ducati di tengah perjuangannya di MotoGP 2026.

Pabrikan asal Italia itu memastikan kerja sama dengan juara dunia delapan kali tersebut berlanjut lebih lama. Marquez kini resmi terikat kontrak hingga akhir musim 2028.

Pengumuman tersebut disampaikan Ducati melalui media sosial resmi tim.

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Ducati menunjukkan keyakinan penuh bahwa Marquez masih akan menjadi bagian penting dalam proyek mereka beberapa tahun ke depan.

"Marc adalah bagian dari warna merah Ducati. Bersama kami, dia siap melanjutkan perjalanan dan menciptakan lebih banyak momen bersejarah di MotoGP," tulis Ducati.

Keputusan Ducati mempertahankan Marquez tidak lepas dari kontribusi besar yang sudah diberikan pembalap asal Spanyol itu sejak bergabung.

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Musim 2025 menjadi bukti nyata. Marquez langsung tampil dominan dan sukses mengamankan gelar juara dunia setelah tampil konsisten sepanjang musim.

Namun, situasi berbeda terjadi pada MotoGP 2026. Perjalanan Marquez tidak semulus musim sebelumnya.

Marc Marquez mendapatkan kepercayaan besar dari Ducati di tengah perjuangannya di MotoGP 2026.

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TAGS   Marc Marquez  MotoGP  Ducati  MotoGP 2026  Marquez 
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