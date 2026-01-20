Close Banner Apps JPNN.com
MotoGP 2026: Ducati Desmosedici GP26 Berbalut Merah Rosso Centenario

Selasa, 20 Januari 2026 – 05:48 WIB
Peluncuran livery baru Ducati Lenovo MotoGP 2026. Foto: ducati

jpnn.com - Ducati Lenovo Team membuka musim ini dengan memperkenalkan livery terbaru Desmosedici GP26 dalam balutan warna Rosso Centenario, di Italia, Senin waktu setempat.

Livery anyar tersebut bukan sekadar penyegaran visual. Warna merah matte khas Rosso Centenario dipilih sebagai simbol perayaan 100 tahun Ducati, yang berdiri sejak 1926.

Sentuhan garis putih ganda pada fairing merefleksikan perjalanan panjang Ducati di dunia balap, sekaligus menjadi jembatan antara warisan sejarah dan ambisi masa depan.

Musim lalu menjadi periode yang nyaris sempurna bagi Ducati Lenovo Team.

Ketiga kalinya secara beruntun mereka menyapu Triple Crown, mencatat total 13 kemenangan dan mengoleksi 99 kemenangan di kelas utama MotoGP.

Marc Marquez juga menorehkan rekor poin tertinggi dalam satu musim dengan 545 poin, serta membantu Ducati mengamankan gelar konstruktor keenam berturut-turut.

Nuansa historis Rosso Centenario terinspirasi dari motor-motor legendaris Ducati, mulai dari Ducati 60 (1949) hingga Gran Sport “Marianna” (1955), karya insinyur ikonik Fabio Taglioni.

Warna merah tua menjadi penegasan identitas Ducati yang kuat, berani, dan sarat tradisi balap.

