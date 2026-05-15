MotoGP 2026: Ducati Hadapi Dua Nasib Berbeda dari Pecco Bagnaia dan Marc Marquez

jpnn.com - Ducati tengah menghadapi dilema pada awal musim MotoGP 2026.

Dua pembalap pabrikan asal Italia itu, yakni Francesco Bagnaia dan Marc Marquez pulang dengan hasil berbeda dari Sirkuit Le Mans.

Bagnaia tampil cukup meyakinkan sepanjang rangkaian MotoGP Prancis 2026.

Juara dunia dua kali itu sukses merebut pole position saat sesi kualifikasi, lalu melanjutkannya dengan finis kedua pada sprint race.

Sayangnya, keberuntungan belum sepenuhnya berpihak kepada Pecco -sapaan Bagnaia. Saat menjalani balapan utama, pembalap asal Italia itu gagal menyelesaikan race setelah mengalami crash di tengah persaingan.

Di sisi lain, Marc Marquez mengalami akhir pekan yang jauh lebih sulit. The Baby Alien terjatuh saat sprint race dan akhirnya tak bisa turun pada balapan utama karena cedera di bagian bahu dan kaki.

Bos Ducati Gigi Dall’Igna mengaku senang melihat Bagnaia kembali tampil kompetitif. Meski begitu, dia tak menampik rasa kecewa karena harus kehilangan Marquez di momen penting.

"Melihat Pecco kembali percaya diri tentu menjadi kabar yang menggembirakan bagi kami. Namun, di saat yang sama kami juga menyesal karena Marc tidak bisa bersama tim," ucapnya.