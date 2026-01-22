Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Ducati Rayakan 100 Tahun, Desmosedici GP26 Muncul dengan Misi Bersejarah

Kamis, 22 Januari 2026 – 08:08 WIB
Peluncuran livery baru Ducati Lenovo MotoGP 2026. Foto: ducati

jpnn.com - Ducati menyambut MotoGP 2026 dengan memperkenalkan Desmosedici GP26 yang tampil dalam balutan livery spesial Rosso Centenario.

Peluncuran ini bukan sekadar pergantian warna, melainkan simbol perayaan satu abad berdirinya pabrikan asal Borgo Panigale.

Motor anyar Ducati Lenovo Team itu diperkenalkan dalam acara Campioni in Pista yang digelar di Madonna di Campiglio, Italia.

Ajang tersebut kembali menjadi panggung perkenalan Ducati Lenovo untuk keempat kalinya secara beruntun.

Musim 2026 memiliki arti istimewa bagi Ducati.

Selain menandai usia 100 tahun sejak didirikan pada 1926, pabrikan asal Italia itu juga membidik kemenangan ke-100 di kelas utama MotoGP.

Hingga akhir musim lalu, Ducati telah mengoleksi 99 kemenangan sepanjang sejarah keikutsertaannya.

Desmosedici GP26 hadir dengan karakter visual berbeda.

Ducati menyambut MotoGP 2026 dengan memperkenalkan Desmosedici GP26 yang tampil dalam balutan livery spesial Rosso Centenario.

