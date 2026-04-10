MotoGP 2026: Ducati Tak Lagi Perkasa, Tapi Alex Marquez Percaya Ada Kejutan

Jumat, 10 April 2026 – 06:32 WIB

jpnn.com - Ducati belum mampu menemukan ritme terbaiknya pada awal MotoGP 2026.

Tiga seri pembuka musim menunjukkan bahwa pabrikan asal Italia itu masih kesulitan kembali ke level dominasi yang selama ini identik dengan mereka.

Situasi ini membuat peta persaingan berubah cukup signifikan.

Aprilia tampil lebih meyakinkan dan mampu mengamankan hasil yang lebih stabil dibanding para rivalnya di awal musim.

Sejauh ini, Ducati hanya mampu mencatatkan hasil terbaik melalui podium ketiga di MotoGP Brasil yang diraih pembalap tim satelit Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio.

Sementara itu, Marc Marquez sempat memberikan momen positif lewat kemenangan di sprint race, juga di Brasil.

Di kubu Gresini Racing, Alex Marquez menjalani awal musim dengan hasil yang naik turun.

Adik Marc Marquez itu gagal menyelesaikan balapan di Thailand, lalu mengamankan posisi keenam di Brasil, dan finis ketujuh di Amerika Serikat.