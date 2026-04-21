Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Ducati Yakin Marc Marquez Akan Meledak di Jerez

Selasa, 21 April 2026 – 15:08 WIB
Marc Marquez. Foto: Motogp

jpnn.com - MotoGP 2026 kembali berlanjut ke seri Eropa dengan Sirkuit Jerez, Spanyol, sebagai tuan rumah akhir pekan ini.

Sorotan langsung mengarah kepada Marc Marquez yang disebut sudah siap kembali bersaing di barisan depan.

Kepastian itu disampaikan oleh General Manager Ducati Gigi Dall'Igna.

Baca Juga:

Pria asal Italia tersebut menilai Marquez sudah berada di jalur pemulihan sempurna dan siap kembali bersaing penuh.

"Dia memang sempat mengalami cedera yang cukup serius dan harus melewatkan beberapa balapan penting."

"Namun, sekarang kondisinya sudah jauh membaik dan proses pemulihannya berjalan positif," jelas Dall'Igna.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Dall'Igna menjelaskan tidak ada lagi kekhawatiran terhadap kondisi fisik pembalap asal Spanyol tersebut menjelang balapan di Jerez.

"Saya percaya dia akan berada dalam kondisi 100 persen saat tampil di Jerez," tambahnya.

Jerez jadi ujian penting bagi Marc Marquez. Di balik jaminan Ducati, masih ada keraguan yang belum hilang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Marquez  MotoGP  Marc Marquez  MotoGP 2026 
BERITA MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp