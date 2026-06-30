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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Duel Kontra Marc Marquez Bikin Fabio Di Giannantonio Lupa Satu Aturan

Selasa, 30 Juni 2026 – 09:38 WIB
MotoGP 2026: Duel Kontra Marc Marquez Bikin Fabio Di Giannantonio Lupa Satu Aturan - JPNN.COM
Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com

jpnn.com - Duel sengit dengan Marc Marquez pada MotoGP Belanda 2026 berujung hukuman long lap penalty bagi Fabio Di Giannantonio.

Sanksi yang diterima Diggia -sapaan Di Giannantonio- sempat memancing tanda tanya.

Namun, rider asal Italia itu menegaskan tidak keberatan terhadap keputusan steward.

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Diggia menyadari pelanggaran yang dilakukan di tikungan chicane terakhir memang pantas berujung sanksi, meski pada awalnya sempat merasa heran saat notifikasi penalti muncul di motornya.

"Saat pertama melihat pemberitahuan itu, saya sempat bertanya-tanya apa penyebabnya."

"Setelah mengingat kembali insiden di chicane terakhir, saya sadar memang ada aturan yang saya lupakan. Wajar akhirnya saya mendapat penalti," ucapnya.

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Selain lupa dengan regulasi, Diggia mengakui kurang maksimal dalam persiapan menghadapi balapan di Assen.

Dia menyebut kurang melakukan persiapan karena tidak pernah menjajal jalur long lap penalty sepanjang rangkaian MotoGP Belanda.

Duel sengit dengan Marc Marquez pada MotoGP Belanda 2026 berujung hukuman long lap penalty bagi Fabio Di Giannantonio.

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TAGS   Fabio Di Giannantonio  Marc Marquez  MotoGP  MotoGP 2026  Marquez 
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