JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Fabio Di Giannantonio Antar VR46 Tembus Tiga Besar

Rabu, 29 April 2026 – 15:00 WIB
Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com

jpnn.com - Fabio Di Giannantonio mencuri perhatian setelah berhasil finis di urutan ketiga MotoGP Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkut Jerez, Minggu (26/4/2026).

Ini merupakan podium kedua yang diraih Diggia selama MotoGP 2026.

Namun, balapan di Jerez tidak berjalan mudah bagi pembalap Pertamina VR46 Racing Team tersebut.

Baca Juga:

Diggia sempat mengalami kesulitan pada awal lomba akibat start yang kurang ideal. Beruntung, rider asal Italia itu mampu bangkit dan menjaga konsistensi hingga finis di posisi tiga besar.

Hasil ini mengantarkannya menembus posisi tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026 dengan koleksi 71 poin.

Direktur Utama Pertamina Lubricants Sigit Pranowo menilai pencapaian tersebut sebagai bukti kuatnya perkembangan tim sepanjang musim.

Baca Juga:

"Podium yang diraih Fabio serta kontribusi seluruh tim menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun berjalan dengan kuat dan kompetitif."

"Kami melihat perkembangan yang positif, dan Pertamina Lubricants akan terus mendukung tim di setiap seri," jelasnya.

Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio tampil impresif di Jerez dan mengamankan podium MotoGP Spanyol 2026.

