Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Fabio Di Giannantonio Belum Baik-Baik Saja, VR46 Sampai Bertindak

Sabtu, 13 Juni 2026 – 04:57 WIB
MotoGP 2026: Fabio Di Giannantonio Belum Baik-Baik Saja, VR46 Sampai Bertindak - JPNN.COM
Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com

jpnn.com - Performa Fabio Di Giannantonio sepanjang MotoGP 2026 ternyata dibayangi masalah fisik yang belum sepenuhnya teratasi.

Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu masih harus menjalani serangkaian pemulihan untuk mengatasi cedera pada tangan kirinya.

Kondisi tersebut membuat tim VR46 mengambil langkah tambahan demi memastikan proses penyembuhan berjalan optimal.

Baca Juga:

Cedera yang dialami Diggia -sapaan Fabio Di Giannantonio- berawal dari balapan MotoGP Catalunya 2026 di Barcelona.

Saat itu, insiden yang melibatkan Alex Marquez dan Pedro Acosta berujung pada tabrakan berantai yang turut menyeret Diggia.

Namun, situasi tersebut tidak menghentikannya untuk menyelesaikan balapan. Diggia bahkan mampu merebut kemenangan.

Baca Juga:

Sejak saat itu, pebalap berusia 27 tahun tersebut terus tampil sambil menahan rasa tidak nyaman. Pada beberapa balapan berikutnya, kondisi Diggia terlihat belum pulih sepenuhnya sehingga membutuhkan perhatian khusus dari tim medis.

VR46 kemudian mengirim Diggia ke Roma untuk menjalani penanganan lanjutan setelah rangkaian MotoGP Hungaria berakhir.

MotoGP 2026 menyimpan cerita berat bagi Fabio Di Giannantonio. Pertamina Enduro VR46 Racing Team sampai bertindak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP  Fabio Di Giannantonio  MotoGP 2026  VR46  pertamina enduro VR46 Racing 
BERITA MOTOGP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp