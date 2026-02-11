MotoGP 2026: Fabio Quartararo Ungkap Masalah Besar Yamaha V4

jpnn.com - Fabio Quartararo belum merasa puas dengan performa motor Yamaha bermesin V4 setelah menjalani tes MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang, Malaysia pada 3-5 Februari.

Pembalap Monster Energy Yamaha itu menilai motor V4 belum menunjukkan kemajuan signifikan dibanding para rival.

Secara keseluruhan, Yamaha masih berada di papan bawah klasemen waktu.

Alex Rins menjadi pembalap terbaik tim pabrikan Jepang itu dengan menempati posisi ke-14 lewat catatan waktu 1 menit 57,580 detik.

Pencapaian tersebut menegaskan bahwa Yamaha masih memiliki pekerjaan rumah besar menjelang musim baru MotoGP.

Quartararo sendiri tak bisa menyelesaikan rangkaian tes Sepang secara penuh.

Pembalap asal Prancis itu mengalami kecelakaan pada hari pertama yang berujung pada cedera patah jari tangan.

Meski begitu, kampiun MotoGP 2021 tersebut sempat mencatatkan waktu tercepat kesembilan, terpaut 0,851 detik dari Marc Marquez.