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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Fermin Aldeguer Belum Fit, Gresini Racing Pilih Bermain Aman

Jumat, 31 Juli 2026 – 20:41 WIB
MotoGP 2026: Fermin Aldeguer Belum Fit, Gresini Racing Pilih Bermain Aman - JPNN.COM
Rider Gresini Racing Fermin Aldeguer. Foto: X/Aldeguer54.

jpnn.com - Gresini Racing kembali harus tampil tanpa Fermin Aldeguer pada lanjutan MotoGP 2026.

Pembalap muda asal Spanyol itu dipastikan belum bisa turun pada MotoGP Inggris yang akan berlangsung di Sirkuit Silverstone, 9 Agustus mendatang.

Tim akhirnya menunjuk Iker Lecuona untuk mengisi posisi Aldeguer selama proses pemulihan cedera masih berlangsung.

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Belum Pulih Sepenuhnya

Aldeguer masih menjalani pemulihan setelah mengalami retak pada ruas tulang belakang T7 serta cedera di bagian leher akibat kecelakaan ketika sesi latihan MotoGP Belanda.

Cedera tersebut memaksanya melewatkan balapan di Belanda dan Jerman. Kini, meski MotoGP baru memasuki seri berikutnya setelah jeda pertengahan musim, kondisinya dinilai belum cukup siap untuk kembali bersaing.

Gresini Racing memilih tidak mengambil risiko dengan memaksakan Aldeguer tampil di Silverstone.

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Comeback Ditargetkan di Aragon

Tim lebih memilih memberi waktu pemulihan tambahan agar Aldeguer bisa kembali dalam kondisi terbaik.

Jika proses rehabilitasi berjalan sesuai rencana, pembalap berusia 21 tahun itu diproyeksikan kembali mengaspal pada MotoGP Aragon yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Agustus 2026.

Gresini Racing kembali harus tampil tanpa Fermin Aldeguer pada lanjutan MotoGP 2026.

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TAGS   MotoGP  Fermin Aldeguer  MotoGP 2026  Gresini Racing 
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