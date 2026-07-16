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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Francesco Bagnaia Akhirnya Ambil Keputusan Besar

Kamis, 16 Juli 2026 – 13:15 WIB
MotoGP 2026: Francesco Bagnaia Akhirnya Ambil Keputusan Besar - JPNN.COM
Francesco Bagnaia alias Pecco di atas motor Ducati. Foto: Ferenc Isza/AFP

jpnn.com - Francesco Bagnaia mengambil langkah penting di tengah jeda MotoGP 2026.

Alih-alih beristirahat penuh selama libur musim panas, Bagnaia justru masuk ruang operasi.

Kampiun MotoGP dua kali itu menjalani prosedur endoscopic fasciotomy atau yang lebih dikenal sebagai operasi arm pump pada lengan bawah kanan.

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Operasi berlangsung di Modena dengan penanganan tim dokter yang dipimpin Profesor Luigi Tarallo.

Ducati mengabarkan bahwa seluruh prosedur berjalan sesuai harapan sehingga proses berikutnya akan difokuskan pada masa pemulihan.

"Prosedurnya berjalan lancar tanpa kendala apa pun. Selama jeda MotoGP, Francesco Bagnaia akan menjalani rehabilitasi sesuai program yang telah dipersiapkan tim medis," tulis Ducati.

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Tim pabrikan asal Italia itu menargetkan Bagnaia sudah dapat kembali mengaspal ketika MotoGP Inggris digelar di Silverstone pada 7-9 Agustus.

Meski demikian, keputusan akhir tetap akan ditentukan setelah melihat perkembangan kondisi fisiknya dalam beberapa pekan ke depan.

Francesco Bagnaia mengambil langkah penting di tengah jeda MotoGP 2026. Simak selengkapnya di sini.

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TAGS   MotoGP  Francesco Bagnaia  Bagnaia  MotoGP 2026  Ducati 
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