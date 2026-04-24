JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Francesco Bagnaia Andalkan Magis Jerez untuk Bangkit

Jumat, 24 April 2026 – 07:09 WIB
Francesco Bagnaia. Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

jpnn.com - Setelah libur beberapa pekan, Francesco Bagnaia sudah tak sabar kembali memacu motornya di MotoGP 2026.

Sorotan kini tertuju pada MotoGP Spanyol 2026 yang akan berlangsung di Sirkuit Jerez, 24–26 April 2026.

Bagi Pecco -sapaan Bagnaia-, balapan di Jerez bukan sekadar seri biasa. Trek tersebut menyimpan banyak kenangan manis.

Dalam beberapa musim terakhir, rider Ducati Lenovo itu tampil impresif di Jerez.

Bagnaia bahkan mampu meraih kemenangan beruntun pada edisi 2023 dan 2024, menjadikan Jerez sebagai salah satu sirkuit favoritnya sepanjang karier.

"Jerez adalah salah satu trek yang paling saya sukai. Ini lintasan klasik di kalender, dengan karakter teknis, cepat, dan sangat lengkap," ucap Bagnaia.

Tak hanya soal performa di lintasan, atmosfer yang tercipta dari dukungan penonton juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pembalap asal Italia tersebut.

"Saya punya banyak kenangan bagus di sini, sejak di Moto3 dan Moto2. Ada podium, hasil finis yang baik, dan juga tiga kemenangan di MotoGP," tambahnya.

