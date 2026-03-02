MotoGP 2026: Gagal Finis di Thailand, Marc Marquez Ungkap Hal Tak Biasa

Senin, 02 Maret 2026 – 05:52 WIB

jpnn.com - Nasib sial harus diterima Marc Marquez pada seri MotoGP Thailand 2026, Minggu (1/3/2026).

Pembalap Ducati itu gagal menyelesaikan balapan setelah mengalami masalah teknis saat sedang bersaing di barisan depan.

Insiden terjadi ketika Marquez berusaha menjaga peluang naik podium di Sirkuit Buriram.

Motor yang ditungganginya tiba-tiba kehilangan kendali dan keluar lintasan, memaksanya mengakhiri balapan lebih cepat.

Menariknya, Marquez tak menunjukkan raut kekecewaan berlebihan.

The Baby Alien memilih tidak larut dalam insiden ban kempes yang membuat pelek motornya rusak dan langsung mengalihkan fokus ke seri berikutnya.

"Saya tak mau membuang waktu," tegas Marquez.

Kampiun MotoGP tujuh kali itu menegaskan tidak ada pihak yang patut disalahkan atas kejadian tersebut.