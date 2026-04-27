Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
MotoGP 2026

MotoGP 2026: Gagal Podium Lagi, Marc Marquez Bicara Peluang Juara

Senin, 27 April 2026 – 09:24 WIB
Marc Marquez/ Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - Marc Marquez harus menelan hasil pahit pada MotoGP Spanyol 2026. Rider Ducati itu kembali gagal podium dalam race yang berlangsung di Sirkut Jerez, Minggu (26/4/2026).

Marquez sejatinya memulai balapan dengan sangat baik. 

The Baby Alien langsung tampil agresif sejak lampu start padam dan sempat berada di posisi terdepan.

Namun situasi berubah cepat setelah Alex Marquez berhasil menyalipnya pada lap kedua.

Tak lama berselang, Marquez kehilangan kendali motornya akibat insiden lowside dan terjatuh ke area gravel.

Kecelakaan itu membuat Marquez kembali gagal naik podium.

Ini menjadi kali keempat secara beruntun dia tidak mampu finis di tiga besar sepanjang MotoGP 2026, sekaligus kegagalan finis kedua musim ini.

Beruntung, rider asal Spanyol itu tidak mengalami cedera serius.

MotoGP Spanyol 2026 menjadi mimpi buruk bagi Marc Marquez. Crash, gagal podium, dan pengakuan jujurnya jadi sorotan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marquez  Marc Marquez  MotoGP 2026  MotoGP Spanyol 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp