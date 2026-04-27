MotoGP 2026: Gagal Podium Lagi, Marc Marquez Bicara Peluang Juara

Senin, 27 April 2026 – 09:24 WIB

jpnn.com - Marc Marquez harus menelan hasil pahit pada MotoGP Spanyol 2026. Rider Ducati itu kembali gagal podium dalam race yang berlangsung di Sirkut Jerez, Minggu (26/4/2026).

Marquez sejatinya memulai balapan dengan sangat baik.

The Baby Alien langsung tampil agresif sejak lampu start padam dan sempat berada di posisi terdepan.

Namun situasi berubah cepat setelah Alex Marquez berhasil menyalipnya pada lap kedua.

Tak lama berselang, Marquez kehilangan kendali motornya akibat insiden lowside dan terjatuh ke area gravel.

Kecelakaan itu membuat Marquez kembali gagal naik podium.

Ini menjadi kali keempat secara beruntun dia tidak mampu finis di tiga besar sepanjang MotoGP 2026, sekaligus kegagalan finis kedua musim ini.

Beruntung, rider asal Spanyol itu tidak mengalami cedera serius.