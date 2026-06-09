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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Jadi Biang Kerok Crash Horor di Hungaria, Jorge Martin tak Bisa Lagi Diam

Selasa, 09 Juni 2026 – 05:54 WIB
MotoGP 2026: Jadi Biang Kerok Crash Horor di Hungaria, Jorge Martin tak Bisa Lagi Diam - JPNN.COM
Jorge Martin di atas Aprilia bernomor 89. Foto: Ferenc Isza/AFP

jpnn.com - Jorge Martin tak bisa lagi diam setelah insiden besar yang mewarnai MotoGP Hungaria 2026.

Pembalap Aprilia itu menyampaikan permintaan maaf kepada para rider yang terlibat dalam kecelakaan beruntun pada lap pertama di Sirkuit Balaton Park, Minggu (8/6/2026).

Peristiwa tersebut menjadi salah satu momen paling disorot sepanjang balapan. Martin yang sedang berusaha memperbaiki posisi kehilangan kendali saat memasuki Tikungan 1.

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Motor yang ditungganginya kemudian menghantam Marco Bezzecchi. Benturan itu memicu insiden berantai yang juga melibatkan Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer, dan Raul Fernandez.

Akibat kejadian tersebut, sejumlah pembalap langsung kehilangan peluang melanjutkan balapan. Race pun berlangsung dalam situasi yang kacau sejak lap pertama.

Stewards MotoGP kemudian menjatuhkan hukuman double long lap penalty kepada Martin karena dianggap menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut.

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Tak lama setelah balapan berakhir, juara dunia MotoGP 2024 itu menyampaikan pesan melalui akun media sosial pribadinya.

Martinator -julukan Jorge Martin- merasa bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan kepada para pembalap lain.

Crash horor di lap pertama MotoGP Hungaria 2026 berbuntut panjang. Jorge Martin tak bisa lagi diam.

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TAGS   MotoGP  Jorge Martin  MotoGP 2026  MotoGP Hungaria 
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