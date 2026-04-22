MotoGP 2026: Jerez Jadi Panggung Perubahan?

Rabu, 22 April 2026 – 17:21 WIB

jpnn.com - Persaingan MotoGP 2026 mulai memasuki babak baru setelah tiga seri awal musim menghadirkan kejutan.

Legenda balap Giacomo Agostini menilai bahwa gambaran sesungguhnya perebutan gelar baru akan terlihat jelas saat balapan di Sirkuit Jerez, Spanyol, akhir pekan ini.

Sebelumnya, tiga seri pembuka MotoGP 2026 di Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat menjadi panggung kejutan.

Rider Aprilia Marco Bezzecchi tampil paling stabil dengan raihan tiga kemenangan beruntun.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan Ducati yang menjadi penguasa dalam beberapa musim ke belakang.

Hingga tiga seri berjalan, Marc Marquez sebagai juara bertahan belum mampu menembus podium di balapan utama.

Situasi tersebut membuat perhatian mulai tertuju ke seri keempat MotoGP 2026 di Spanyol, sekaligus menjadi pembuka rangkaian kalender Eropa.

Agostini menilai balapan itu bisa menjadi momen yang mengubah arah persaingan musim ini.