JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Joan Mir Kirim Sinyal Positif, Tapi Masalah Ini Masih Menghantui Honda

Selasa, 24 Februari 2026 – 15:07 WIB
MotoGP 2026: Joan Mir Kirim Sinyal Positif, Tapi Masalah Ini Masih Menghantui Honda - JPNN.COM
Joan Mir. Foto: Motogp

jpnn.com - Joan Mir mulai merasakan perkembangan positif bersama motor anyar Honda saat menjalani rangkaian tes pramusim MotoGP 2026 di Thailand.

Meski begitu, rider asal Spanyol tersebut belum sepenuhnya tersenyum.

Mir masih terus mengeksplorasi berbagai opsi setelan RC213V selama pengujian di Chang International Circuit.

Pada penutupan hari kedua tes, Minggu (22/2/2026), pembalap berusia 28 tahun itu mencatat waktu 1 menit 29,296 detik dan mengakhiri sesi di peringkat ke-10.

Catatan tersebut sekaligus menjadikannya pembalap Honda tercepat, meninggalkan rekan setim seperti Luca Marini, Johann Zarco, hingga rookie Diogo Moreira.

Hasil itu memberi sinyal kemajuan, terutama setelah Mir memaksimalkan penggunaan ban baru pada lap-lap terakhir.

Namun, Mir mengakui karakter lintasan Buriram menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan tes sebelumnya di Malaysia.

"Karakter sirkuit di sini terasa lebih sulit bagi saya dibandingkan dengan Sepang," jelas Mir.

TAGS   MotoGP 2026  Joan Mir  Honda  MotoGP 
