MotoGP 2026: Jorge Martin Bikin Petaka di Hungaria, Bos Aprilia tak Membela

Jumat, 12 Juni 2026 – 07:56 WIB

jpnn.com - Jorge Martin belum sepenuhnya terbebas dari kritik seusai memicu kecelakaan massal pada MotoGP Hungaria 2026.

Kali ini, komentar pedas justru datang dari CEO Aprilia Racing Massimo Rivola.

Rivola bahkan menilai hukuman yang lebih berat masih layak diberikan kepada pembalap asal Spanyol itu.

Martin sebelumnya dijatuhi sanksi double long lap penalty untuk balapan berikutnya setelah dianggap sebagai penyebab kecelakaan beruntun di tikungan pertama Sirkuit Balaton Park.

Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah lampu start padam di Sirkuit Balaton Park. Martin kehilangan kendali saat memasuki tikungan pertama dan memicu tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa pembalap lain.

Marco Bezzecchi yang merupakan rekan setim Martin turut menjadi korban. Selain itu, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, dan Fabio Di Giannantonio juga gagal menghindari insiden tersebut.

Bagi Rivola, persoalan utama dalam kasus ini bukan soal siapa yang dirugikan, melainkan besarnya risiko yang muncul terhadap keselamatan para rider.

"Saya tidak akan mempermasalahkan ketika hukuman yang diberikan ternyata lebih berat," ucapnya.