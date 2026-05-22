Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Kecelakaan Horor Alex Marquez Berbuntut Panjang, Dua Balapan Melayang

Jumat, 22 Mei 2026 – 10:02 WIB
MotoGP 2026: Kecelakaan Horor Alex Marquez Berbuntut Panjang, Dua Balapan Melayang - JPNN.COM
Alex Marquez (kanan) dan kakaknya. Foto: Karim Jaafar/AFP

jpnn.com - Pembalap Gresini Racing Alex Marquez harus menerima konsekuensi pahit setelah buntut kecelakaan horor yang terjadi di MotoGP Catalunya 2026 pada akhir pekan lalu.

Rider asal Spanyol itu mengalami kecelakaan hebat saat balapan memasuki lap ke-12 di Sirkuit Catalunya.

Insiden bermula setelah Alex terlibat kontak dengan Pedro Acosta, yang membuat motornya kehilangan kendali dan nyaris menghantam pembatas lintasan dalam kecepatan tinggi.

Baca Juga:

Beruntung, Alex terhindar dari kemungkinan cedera yang lebih fatal. Namun, hasil pemeriksaan medis menunjukkan adik Marc Marquez itu mengalami patah tulang selangka kanan serta cedera pada bagian tulang belakang leher.

Setelah menjalani prosedur operasi di Barcelona, Alex kini memasuki tahap pemulihan yang membuatnya harus absen dalam MotoGP Italia di Sirkuit Mugello pada 29-31 Mei, serta MotoGP Hungaria di Balaton Park pada 5-7 Juni.

Absennya Alex menjadi pukulan besar bagi Gresini Racing.

Baca Juga:

Sebab, Alex sedang menunjukkan tren positif dalam beberapa balapan terakhir.

Setelah merebut kemenangan di MotoGP Spanyol 2026, rider berusia 30 tahun sukses menjuarai sprint race MotoGP Catalunya sebelum insiden nahas menghentikan momentumnya.

Alex Marquez harus membayar mahal seusai kecelakaan horor di MotoGP Catalunya 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alex Marquez  MotoGP 2026  MotoGP  alex marquez cedera  Gresini Racing 
BERITA ALEX MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp