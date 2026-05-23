MotoGP 2026: Kemenangan Bersejarah VR46 Dibayangi Isu Kepergian Diggia

Sabtu, 23 Mei 2026 – 08:43 WIB

jpnn.com - Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio menjadi pusat perhatian seusai tampil gemilang dan meraih kemenangan penuh drama di MotoGP Catalunya 2026 pada akhir pekan lalu.

Namun, momen paling mencuri sorotan justru terjadi setelah balapan, ketika perayaan berubah menjadi suasana santai penuh canda bersama pemilik tim, Valentino Rossi.

Rossi yang turut hadir di paddock tampak melontarkan candaan ringan kepada Diggia -sapaan Di Giannantonio-.

Legenda MotoGP itu mencairkan suasana dengan menyinggung masa depan Diggia yang tengah ramai dibicarakan di paddock.

"Jadi, kamu benar-benar mau tinggalkan kami?" canda Rossi.

Diggia sendiri hanya merespons dengan senyum tanpa memberikan jawaban pasti atas gurauan tersebut.

"Kerja bagus, luar biasa!" lanjut Rossi.

Kemenangan Diggia di Catalunya sendiri berlangsung dalam kondisi yang tidak mudah.