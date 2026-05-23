Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

MotoGP 2026: Kemenangan Bersejarah VR46 Dibayangi Isu Kepergian Diggia

Sabtu, 23 Mei 2026 – 08:43 WIB
MotoGP 2026: Kemenangan Bersejarah VR46 Dibayangi Isu Kepergian Diggia - JPNN.COM
Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com

jpnn.com - Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio menjadi pusat perhatian seusai tampil gemilang dan meraih kemenangan penuh drama di MotoGP Catalunya 2026 pada akhir pekan lalu.

Namun, momen paling mencuri sorotan justru terjadi setelah balapan, ketika perayaan berubah menjadi suasana santai penuh canda bersama pemilik tim, Valentino Rossi.

Rossi yang turut hadir di paddock tampak melontarkan candaan ringan kepada Diggia -sapaan Di Giannantonio-.

Baca Juga:

Legenda MotoGP itu mencairkan suasana dengan menyinggung masa depan Diggia yang tengah ramai dibicarakan di paddock.

"Jadi, kamu benar-benar mau tinggalkan kami?" canda Rossi.

Diggia sendiri hanya merespons dengan senyum tanpa memberikan jawaban pasti atas gurauan tersebut.

Baca Juga:

"Kerja bagus, luar biasa!" lanjut Rossi.

Kemenangan Diggia di Catalunya sendiri berlangsung dalam kondisi yang tidak mudah.

Fabio Di Giannantonio meraih kemenangan dramatis di MotoGP Catalunya 2026, tetapi momen usai balapan bersama Valentino Rossi justru jadi sorotan utama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP  Fabio Di Giannantonio  diggia  VR46  Valentino Rossi 
BERITA MOTOGP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp