MotoGP 2026: Kemenangan Perdana Diggia Jadi Lebih Istimewa karena Valentino Rossi

jpnn.com - Akhir pekan di MotoGP Catalunya 2026 menjadi momen yang sulit dilupakan oleh pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio.

Rider yang karib disapa Diggia itu akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama tim milik Valentino Rossi setelah melewati balapan penuh drama di Sirkuit Montmelo, Barcelona, Minggu (17/5/2026).

Menariknya, kemenangan tersebut datang setelah Diggia lebih dahulu terlibat dalam insiden besar yang sempat membuat balapan dihentikan sementara.

Insiden bermula pada lap ke-12 ketika Pedro Acosta diduga mengalami masalah teknis dan melambat di lintasan lurus.

Alex Marquez yang berada terlalu dekat tidak mampu menghindar dan menghantam bagian belakang motor Acosta.

Benturan keras itu memicu kekacauan. Salah satu bagian motor Alex terlempar ke arah Diggia dan membuat pembalap asal Italia itu ikut ke luar lintasan hingga terseret ke area gravel.

Diggia mengaku nyaris tak memahami apa yang sebenarnya terjadi karena semuanya berlangsung dalam hitungan detik.

"Saya hanya melihat beberapa pecahan beterbangan dan berusaha melindungi diri sebisa mungkin di balik fairing saat melewatinya. Sejujurnya saya tidak benar-benar tahu apa yang terjadi," ucapnya.