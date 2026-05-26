JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Kenapa Marc Marquez Tiba-Tiba Sulit Menang? Ini Jawaban Pedro Acosta

Selasa, 26 Mei 2026 – 08:17 WIB
Rider Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - Marc Marquez belum mampu menunjukkan tajinya di awal musim MotoGP 2026.

Sejak menyandang gelar juara dunia 2025, Marquez justru belum sekali pun meraih kemenangan pada empat seri yang diikutinya musim ini.

Hasil terbaiknya hanya finis keempat di MotoGP Brasil 2026.

Situasi makin berat setelah insiden di sprint race MotoGP Prancis memaksa rider Ducati Lenovo itu naik meja operasi dan kembali menepi dari lintasan.

Di tengah sorotan tersebut, Pedro Acosta memberikan pandangan berbeda soal kondisi kompatriotnya di lintasan.

Menurut pembalap KTM itu, Marquez masih berada dalam level kompetitif. Hanya saja, rentetan insiden dalam beberapa seri terakhir membuatnya belum bisa kembali ke performa terbaik.

"Saya melihat ini bukan soal dia kehilangan performa. Lebih tepatnya dia sedang berada dalam periode yang kurang beruntung," ucap Acosta.

Dia menilai rangkaian insiden yang dialami Marquez membuat mantan rider Repsol Honda itu kesulitan menjaga momentum.

TAGS   Marc Marquez  MotoGP 2026  MotoGP  Pedro Acosta  Marquez 
