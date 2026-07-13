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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Marc Marquez Akhirnya Menyentuh Rekor yang Bertahan Selama Puluhan Tahun

Senin, 13 Juli 2026 – 13:14 WIB
MotoGP 2026: Marc Marquez Akhirnya Menyentuh Rekor yang Bertahan Selama Puluhan Tahun - JPNN.COM
Marc MArquez di Practice MotoGP Jerman 2026. Foto: motogp

jpnn.com - Marc Marquez kembali mencuri perhatian pada MotoGP Jerman 2026.

Kemenangan di Sirkuit Sachsenring membuat pembalap Ducati itu menyamai rekor legendaris milik Giacomo Agostini.

Balapan yang berlangsung pada Minggu (12/7) malam WIB, menjadi panggung sempurna bagi Marquez.

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Rider asal Spanyol itu tampil tanpa cela dan memimpin jalannya balapan sejak lampu start padam hingga menyentuh garis finis.

Kemenangan tersebut menjadi yang ke-10 bagi Marquez di Sachsenring. Catatan itu membuatnya menyamai torehan Giacomo Agostini sebagai pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak di satu sirkuit MotoGP.

Sebelumnya, Agostini lebih dahulu mengukir 10 kemenangan di Sirkuit Imatra, Finlandia, dalam kurun waktu 1965 hingga 1975.

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Sachsenring memang memiliki cerita istimewa bagi Marquez. The Baby Alien sempat mendominasi lintasan tersebut dengan tujuh kemenangan beruntun sejak 2013 hingga 2019.

Setelah sempat terputus, Marquez kembali berjaya pada edisi 2021 dan terus mempertahankan dominasinya hingga musim ini.

Marc Marquez kembali mencuri perhatian pada MotoGP Jerman 2026. Ada catatan menarik di balik kemenangan The Baby Alien.

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TAGS   Marquez  Marc Marquez  MotoGP  MotoGP 2026  MotoGP Jerman 
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