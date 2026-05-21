JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Marc Marquez Belum Menang, tetapi Masih Ditakuti

Kamis, 21 Mei 2026 – 05:40 WIB
Rider Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - Marc Marquez masih menjadi salah satu nama yang paling diperhitungkan di MotoGP 2026 meski awal musimnya belum berjalan mulus.

Rider Ducati itu bahkan belum sekali pun meraih kemenangan pada enam seri pembuka. 

Marquez juga melewatkan dua balapan karena masih berkutat dengan cedera.

Situasi itu membuat The Baby Alien tertahan di peringkat ketujuh klasemen sementara MotoGP 2026 dengan koleksi 57 poin.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan ekspektasi besar yang sempat disematkan kepada sang juara dunia delapan kali tersebut.

Cedera akibat kecelakaan di sprint race MotoGP Prancis membuatnya harus menjalani operasi dan melewatkan beberapa agenda penting.

Meski demikian, peluang Marquez untuk kembali bersaing di jalur juara belum sepenuhnya tertutup. Masih tersisa 16 seri yang bisa menjadi ruang kebangkitan bagi pebalap asal Spanyol itu.

Mantan pembalap MotoGP Carlos Checa menilai Marquez masih memiliki kualitas untuk kembali ke puncak persaingan.

