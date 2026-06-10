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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Marc Marquez Bikin Bos Ducati Sulit Berkata-Kata

Rabu, 10 Juni 2026 – 04:56 WIB
MotoGP 2026: Marc Marquez Bikin Bos Ducati Sulit Berkata-Kata - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: Loic Venance/AFP

jpnn.com - Kemenangan bersejarah Marc Marquez di MotoGP Hungaria 2026 ternyata meninggalkan kesan mendalam bagi Ducati.

Pembalap asal Spanyol itu keluar sebagai pemenang setelah finis terdepan dalam race yang berlangsung di Sirkuit Balaton Park, pekan lalu.

Hasil itu memiliki arti istimewa bagi The Baby Alien. Marquez berhasil mencatatkan kemenangan ke-100 sepanjang kariernya di ajang grand prix.

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Pada saat yang sama, Ducati juga merayakan kemenangan ke-100 mereka di kelas MotoGP.

Prestasi tersebut makin lengkap karena menjadi kemenangan perdana sekaligus podium pertama Marquez pada MotoGP 2026.

Karena itu, manajer Ducati Gigi Dall'Igna mengaku sulit menggambarkan pencapaian yang diraih mantan pembalap Honda tersebut.

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"Sulit mencari kata yang tepat untuk menggambarkan pencapaian Marc (Marquez, red) hari ini," ucapnya.

Petinggi Ducati itu mengaku balapan di Hungaria menguras emosinya karena berlangsung jauh lebih menegangkan dibanding perkiraannya.

Kemenangan bersejarah Marc Marquez di MotoGP Hungaria 2026 ternyata meninggalkan kesan mendalam bagi Ducati.

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TAGS   Marc Marquez  MotoGP  Marquez  MotoGP 2026  Ducati 
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