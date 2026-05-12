MotoGP 2026: Marc Marquez Jalani Dua Operasi Sekaligus, Kapan Bisa Balapan Lagi?

Selasa, 12 Mei 2026 – 15:43 WIB
Marc Marquez. Foto: Loic Venance/AFP

jpnn.com - Marc Marquez kini memasuki fase pemulihan setelah menjalani serangkaian tindakan medis akibat cedera yang dialaminya seusai terjatuh pada sprint race MotoGP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans.

Pembalap andalan Ducati Lenovo itu harus menjalani dua prosedur operasi sekaligus di Rumah Sakit Ruber Internacional, Madrid, pada Minggu (10/5/2026).

Cedera yang dialami Marquez tidak hanya terjadi pada kaki kanannya. The Baby Alien juga harus kembali menjalani tindakan pada bahu kanan yang sebelumnya sempat bermasalah.

Ducati memastikan kedua operasi berjalan sesuai rencana. Setelah mendapat penanganan intensif di rumah sakit, pembalap bernomor 93 itu akan segera memulai tahap rehabilitasi.

"Marc akan tetap dirawat hingga besok sebelum diperbolehkan pulang untuk memulai proses pemulihan."

"Kondisinya akan terus dipantau dalam beberapa pekan ke depan untuk menentukan kapan dia bisa kembali berlomba," bunyi pernyataan Ducati.

Tim medis yang menangani Marquez berhasil memperbaiki fraktur pada tulang metatarsal kelima di kaki kanan, cedera yang muncul setelah insiden highside pada penghujung sprint race di Le Mans.

Tak hanya itu, dokter juga melakukan prosedur tambahan pada bahu kanan Marquez untuk menangani masalah lama yang kembali muncul seusai kecelakaan yang dialami Marquez pada MotoGP Indonesia 2025.

