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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Marc Marquez Kirim Pesan untuk Para Rival, tapi Bukan Soal Gelar Juara

Kamis, 11 Juni 2026 – 10:07 WIB
MotoGP 2026: Marc Marquez Kirim Pesan untuk Para Rival, tapi Bukan Soal Gelar Juara - JPNN.COM
Marc Marquez menjadi pemenang MotoGP Hungaria 2026. Foto: AFP/Ferenc ISZA.

jpnn.com - Kebangkitan Marc Marquez di MotoGP 2026 mulai menjadi bahan perbincangan.

Namun, di saat banyak pihak kembali memasukkan namanya ke dalam daftar calon juara, pembalap Ducati itu justru memilih menahan euforia.

Akhir pekan di Sirkuit Balaton Park menjadi salah satu penampilan terbaik Marquez sejak kembali dari rentetan cedera yang sempat mengganggu.

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Rider asal Spanyol itu menjuarai sprint race dan balapan utama MotoGP Hungaria 2026.

Hasil tersebut memiliki makna istimewa bagi Marquez.

Selain mengakhiri penantian panjang untuk kembali naik ke tangga tertinggi podium sejak seri San Marino pada September tahun lalu, kemenangan itu juga menjadi yang ke-100 sepanjang kariernya di kelas

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Sejumlah pengamat mulai menilai Marquez berpotensi mengganggu dominasi duo Aprilia, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, yang saat ini berada di jalur persaingan terdepan.

Meski begitu, Marquez belum ingin terbawa arus optimisme yang berkembang.

Marc Marquez sukses menguasai MotoGP Hungaria 2026 dari pole position hingga balapan utama. Namun, ada satu hal yang masih membuatnya ragu.

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TAGS   Marquez  Marc Marquez  MotoGP 2026  MotoGP  Ducati 
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