MotoGP 2026: Marc Marquez Nyaris Absen di Mugello, Begini Ceritanya

jpnn.com - Marc Marquez menjalani akhir pekan yang tidak biasa saat tampil di MotoGP Italia 2026.

Pembalap Ducati Lenovo itu mengaku sempat bimbang sebelum memutuskan mengaspal di Sirkuit Mugello pada Minggu (30/5/2026).

Situasi tersebut dipengaruhi kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih seusai kecelakaan pada sprint race MotoGP Prancis 2026.

Cedera tersebut membuatnya harus menepi dari dua seri, yakni Prancis dan Catalunya.

Setelah dinyatakan cukup fit, Marquez akhirnya memilih kembali ke lintasan di Mugello. Namun, dia mengaku ada banyak pertimbangan sebelum benar-benar memastikan ikut serta balapan tersebut.

"Saya pulang dari akhir pekan ini dengan perasaan puas, karena hasil yang kami dapatkan ternyata melampaui perkiraan saya sendiri," ucapnya.

Marquez juga menjelaskan bahwa Mugello menjadi salah satu lintasan yang cukup berat untuk kondisi tubuhnya saat itu, sehingga sempat membuatnya berpikir untuk tidak ambil bagian.

"Saya sempat berada di titik ragu, apakah lebih baik datang atau tidak karena trek ini sangat menuntut secara fisik ketika kondisi belum ideal," jelasnya.