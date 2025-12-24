Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Marc Marquez tak Lagi Jadikan Alex Marquez Saudara

Rabu, 24 Desember 2025 – 04:29 WIB
MotoGP 2026: Marc Marquez tak Lagi Jadikan Alex Marquez Saudara - JPNN.COM
Alex Marquez (livery biru) saat berada di depan Marc Marquez. Foto: Luis Robayo/AFP

jpnn.com - Pembalap Ducati Marc Marquez memberi sinyal persaingan yang lebih ketat pada MotoGP 2026, khususnya dengan sang adik, Alex Marquez.

The Baby Alien menegaskan bahwa musim depan tidak akan ada lagi batas emosional di lintasan balap, termasuk dalam relasinya dengan Alex.

Marc Marquez Tegaskan Alex Rival Utama di MotoGP 2026

Marquez secara terbuka menyebut Alex sebagai salah satu kandidat terkuat penantangnya di MotoGP 2026.

Baca Juga:

Status runner up yang diraih Alex pada musim 2025 menjadi bukti kapasitasnya sebagai pesaing serius.

Apalagi, musim depan Alex dipastikan akan menunggangi motor dengan spesifikasi penuh pabrikan Ducati, GP26.

"Alex akan menjadi rival utama dengan motor GP26," ucap Marquez dilansir Crash.

Baca Juga:

Tak Ada Ikatan Keluarga di Lintasan

Kondisi tersebut membuat Marquez mengubah sudut pandangnya. Dia menilai Alex kini harus diperlakukan sebagai rival murni, bukan lagi sekadar adik yang berada di paddock.

Dengan paket motor yang setara, persaingan dinilai akan berlangsung sejak seri pembuka.

Marc Marquez tak lagi menjadikan Alex Marquez sebagai saudara di MotoGP 2026. Ada apa di balik alasan tersebut?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Marquez  Alex Marquez  Marquez  MotoGP  MotoGP 2026 
BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp