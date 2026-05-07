MotoGP 2026: Marc Marquez Terjebak Isu Besar, Cedera Bahu Jadi Perdebatan

Kamis, 07 Mei 2026 – 07:04 WIB
Marc Marquez (93). Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - Performa Marc Marquez di awal musim MotoGP 2026 memicu perdebatan.

Kondisi fisik pembalap asal Spanyol itu mulai dipertanyakan oleh sejumlah pihak.

Dalam empat seri yang sudah berlangsung, Marquez belum mampu meraih kemenangan di balapan utama.

Namun, rider Ducati Lenovo itu masih menunjukkan kecepatan dengan dua kali naik podium tertinggi pada sprint race, masing-masing di Brasil dan Spanyol.

Sebelumnya, Marquez dikenal sempat berjuang keras dengan cedera bahu yang cukup serius dalam beberapa musim terakhir.

Kondisi tersebut bahkan membuatnya absen panjang pada 2020 hingga awal 2021, dengan total absen di 14 seri.

Masalah serupa kembali terjadi pada musim lalu ketika Marquez harus melewatkan empat seri terakhir akibat insiden kecelakaan di MotoGP Indonesia yang memperburuk kondisi bahunya.

Akan tetapi, pandangan berbeda disampaikan mantan pebalap MotoGP Tom Luthi, yang menilai ada kejanggalan dalam narasi cedera Marquez.

