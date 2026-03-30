JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Marc Marquez Terjebak Tren Buruk, Alarm Bahaya Mulai Berbunyi

Senin, 30 Maret 2026 – 08:08 WIB
Marc Marquez (93) dan Fabio Di Giannantonio. Foto: Evaristo Sa/AFP

jpnn.com - Performa Marc Marquez di awal MotoGP 2026 masih jauh dari harapan.

Hingga seri ketiga, The Baby Alien belum juga mencicipi podium di balapan utama.

Pada seri terbaru di MotoGP Amerika, Marquez harus puas mengakhiri lomba di posisi kelima.

Baca Juga:

Hasil tersebut terasa kurang memuaskan mengingat AS selama ini dikenal sebagai salah satu lintasan favoritnya.

Balapan di Negeri Paman Sam memang tidak berjalan mulus bagi Marquez. 

Rider asal Spanyol itu sempat kehilangan banyak posisi setelah dijatuhi hukuman long lap penalty, yang membuatnya terlempar hingga ke urutan ke-11.

Baca Juga:

Meski mampu memperbaiki posisi, upaya Marquez belum cukup untuk menembus tiga besar

Pembalap Ducati Lenovo itu akhirnya finis di posisi kelima dengan selisih waktu delapan detik dari Marco Bezzecchi.

MotoGP 2026 belum ramah bagi Marc Marquez. Mampukah dia mengejar ketertinggalan?

