Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Marc Marquez Ternyata Belum Fit, Ini Pengakuan Orang Dalam Ducati

Selasa, 31 Maret 2026 – 12:19 WIB
MotoGP 2026: Marc Marquez Ternyata Belum Fit, Ini Pengakuan Orang Dalam Ducati - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - Marc Marquez belum benar-benar kembali ke performa terbaiknya di awal MotoGP 2026.

Kondisi fisik yang belum pulih sepenuhnya disebut menjadi penyebab utama menurunnya daya saing The Baby Alien.

Manajer tim Ducati Davide Tardozzi mengungkap kondisi terkini Marc Marquez yang dinilainya belum sepenuhnya pulih.

Dia menyebut dampak kecelakaan yang dialami Marquez pada musim lalu masih memengaruhi performanya hingga saat ini.

"Kalau melihat kondisinya sekarang, saya rasa Marc (Marquez, red) belum berada di level kebugaran terbaik."

"Padahal, ketika dia mulai menyalip dan mendekati para pembalap di depan, kecepatannya terlihat jelas. Artinya, jika benar-benar fit, dia bisa jauh lebih kompetitif," jelasnya.

Menurut Tardozzi, kemampuan Marquez sebenarnya tidak perlu diragukan.

Namun, kondisi tubuh yang belum sepenuhnya pulih membuatnya belum mampu tampil konsisten sepanjang balapan.

Marc Marquez belum benar-benar kembali ke performa terbaiknya di awal MotoGP 2026. Apa penyebabnya?

TAGS   Marquez  MotoGP  Marc Marquez  MotoGP 2026  Ducati 
BERITA MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp