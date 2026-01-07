MotoGP 2026: Marc Marquez Tinggal Selangkah Geser Rekor Valentino Rossi

Rabu, 07 Januari 2026 – 18:25 WIB

jpnn.com - Memasuki MotoGP 2026, sorotan dunia balap kembali tertuju pada satu nama: Marc Marquez.

Seusai musim comeback yang nyaris sempurna, The Baby Alien kini berada di jalur untuk memecahkan rekor-rekor legendaris milik Valentino Rossi.

Musim lalu menjadi titik balik karier Marquez. Dia menorehkan 11 kemenangan grand prix dan 14 kemenangan sprint race.

Sebuah pencapaian luar biasa yang mengantarkannya merebut gelar juara dunia MotoGP ketujuh.

Total, Marquez kini mengoleksi sembilan gelar juara dunia di semua kelas. Lebih istimewa lagi, prestasi itu diraih enam tahun setelah terakhir kali menjadi juara pada 2019, sekaligus lima tahun seusai cedera serius lengan kanan yang hampir mengakhiri kariernya di GP Spanyol 2020.

Saat ini, Marquez dan Rossi berdiri sejajar dalam koleksi gelar: tujuh titel MotoGP, satu gelar kelas menengah (Moto2/250 cc), dan satu gelar 125 cc.

Ironisnya, keseimbangan ini hadir tepat satu dekade setelah rivalitas panas keduanya memuncak di balapan penutup musim 2015.

Namun, MotoGP 2026 bisa menjadi panggung penentuan. Rossi masih memimpin daftar kemenangan grand prix dengan 115 kemenangan, sementara Marquez telah mengoleksi 99 kemenangan.