MotoGP 2026: Marc Marquez Ungkap Peran Vital Francesco Bagnaia bagi Ducati

Selasa, 02 Desember 2025 – 08:20 WIB

jpnn.com - Marc Marquez menegaskan bahwa masa depan Ducati pada musim 2026 akan sangat dipengaruhi oleh sosok Francesco Bagnaia.

Menurutnya, performa Bagnaia yang belum kembali ke level terbaik sepanjang musim lalu menjadi titik perhatian serius menjelang bergulirnya kompetisi baru.

Kepekaan Bagnaia Jadi Kunci Pengembangan Ducati

Marquez menilai Bagnaia bukan sekadar pembalap cepat, tetapi juga memiliki kemampuan unik dalam memahami karakter motor Ducati.

Kepekaan teknis itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan motor Desmosedici GP26 di tengah persaingan pabrikan yang makin ketat.

"Ducati membutuhkan Bagnaia kembali ke level tertingginya. Sensitivitasnya terhadap motor sangat penting untuk masa depan," ucap Marquez dilansir dari Crash.

Sepanjang MotoGP 2025, Bagnaia sempat memperlihatkan kecepatannya meski gagal menjaga konsistensi.

Inkonsistensi Bukan Akhir

Meski performanya pasang surut, Marquez percaya bahwa Bagnaia masih memiliki kapasitas besar untuk kembali mendominasi.

Rider asal Spanyol itu menilai beberapa momen cepat yang ditunjukkan menjadi bukti bahwa Bagnaia hanya membutuhkan waktu untuk kembali ke bentuk terbaik.