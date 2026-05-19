MotoGP 2026: Marco Bezzecchi Bergidik Membayangkan Andai Lebih Dekat dengan Alex Marquez

Selasa, 19 Mei 2026 – 06:27 WIB

jpnn.com - Marco Bezzecchi ikut merasakan dampak dari insiden mengerikan yang menimpa Alex Marquez dalam race MotoGP Catalunya 2026 akhir pekan lalu.

Rider Aprilia itu mengaku sempat terkena pecahan motor milik Alex Marquez yang hancur setelah mengalami kecelakaan hebat pada lap ke-12.

Insiden tersebut bermula saat adik Marc Marquez itu kehilangan kendali seusai menabrak motor Pedro Acosta, yang melambat secara tiba-tiba di lintasan.

Benturan keras itu membuat balapan harus dihentikan sementara dengan red flag.

Meski berada cukup jauh dari Alex, Bezzecchi ternyata tetap tidak luput dari bahaya.

Pemimpin klasemen sementara MotoGP 2026 itu mengungkapkan bahwa beberapa serpihan motor sempat mengenai dirinya saat mencoba melewati area kecelakaan.

"Kalau semuanya berakhir dengan selamat, kami memang patut merasa beruntung, terutama setelah melihat apa yang dialami Alex."

"Itu salah satu kecelakaan yang benar-benar mengerikan dan menciptakan situasi berbahaya bagi semua pembalap di lintasan karena banyak pecahan motor yang bertebaran," ucap pembalap asal Italia itu.