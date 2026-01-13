MotoGP 2026: Max Biaggi Sebut Motor Aprilia Tanpa Cela, Ducati Hati-Hati

Selasa, 13 Januari 2026 – 17:04 WIB

jpnn.com - Aprilia mulai disebut-sebut sebagai pesaing terkuat Ducati pada musim MotoGP 2026.

Pabrikan asal Italia itu datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah menjalani salah satu musim terbaiknya di kelas premier.

Musim depan, Aprilia diperkuat duet pembalap yang menjanjikan: Marco Bezzecchi dan Jorge Martin.

Musim lalu menjadi titik balik bagi Aprilia. Konsistensi performa RS-GP membuat tim tak lagi sekadar kuda hitam, melainkan penantang serius.

Max Biaggi, Ambassador Aprilia sekaligus legenda MotoGP, bahkan menyebut motor Aprilia saat ini nyaris tanpa cela.

“Sekarang motor ini tidak memiliki titik lemah. Tidak ada trek yang kami takuti,” ujar Biaggi.

Kepercayaan diri itu bukan tanpa dasar. Marco Bezzecchi tampil kompetitif sepanjang MotoGP 2025.

Dia kerap bersaing langsung dengan pembalap Ducati, bahkan beberapa kali berhasil mengungguli motor merah yang selama ini identik dengan dominasi.